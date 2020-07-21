Спортсменам заборонено робити ставки на спортивні події. Інколи такі події закінчуються доволі плачевно. І не лише через порушення правил. На кону може стояти значно більше.

Свою історію про букмекерські контори, борги та погрози розповів український баскетболіст Михайло Горобченко на своїй сторінці в фейсбук.

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До 22 років гравець встиг пограти за команди "Кривбасу", "Ніко-Баскет", а також "Київ-Баскет" та "Хімік" із Суперліги. Він виступав за молодіжні збірні України, а в команді U-20 навіть був капітаном.



Михайло Горобченко в складі молодіжної збірної України / фото Sergey Cherkasov

Початок проблем

За словами Михайла Горобченка, все в його кар'єрі складалося добре, поки він не зареєструвався в одній з букмекерських контор в грудні 2019 року.

"Спочатку ставив невеликі гроші і грав чисто заради розваги, але потім азарт непомітно захопив, і суми ставали все більше і більше", – розповів гравець.

Баскетболіст запевняє, що не ставив гроші на ігри власної команди та на матчі чемпіонату України.

"Минуло зовсім небагато часу, і я зрозумів, що програв всі свої гроші. Тут би зупинитися, але азарт мене вже захлеснув, і я почав під різними приводами масово позичати гроші в інших людей – і друзів, і тих, з ким був ледь знайомий. Оскільки я набагато частіше програвав, ніж вигравав, борг накопичився пристойний, і мені вже довелося перепозичати в одних людей, щоб виплатити колишній борг іншим. Найжахливіше – я постійно брехав і продовжував грати на ставках. Зараз дуже багато людей на мене тримають зло через це, я пам'ятаю про це і розумію їх. Сподіваюся якомога швидше з ними розрахуватися", – запевнив Михайло Горобченко.

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Про ситуацію з грою в букмекерських конторах дізналися і в клубі. Тренер команди Віталій Степановський спочатку намагався допомогти баскетболісту. Але той продовжував робити ставки. Тож керівництво "Хіміка" вирішило відрахувати гравця посередині сезону.

Далі тільки гірше. Ситуація з боргами призвела до сварки з батьками, від мене пішла моя дружина Даша. А я тим часом, почав перепозичати гроші у компаній, які займаються мікропозиками. Загалом, зовсім скоро я познайомився і з колекторами, і просто людьми, які "бомблять" мій телефон різними погрозами. Ці погрози надходять до мене досі, і я поки не знаю, що з ними робити,

– розповів баскетболіст.

Повернення в "Ніко-Баскет", коронавірус, робота в ресторані

Горобченко після цього взяли в "Ніко-Баскет". Однак чемпіонат перервали через пандемію коронавірусу, тож баскетболіст де-факто залишився без роботи. І без грошей.

"Благо, в цей раз допомогли батьки. Влітку допомагав батькові робити ремонти і влаштувався в ресторан. Так виходило заробляти якісь гроші, щоб віддавати борги. Чи не єдиний плюс в цій історії – я навчився смачно готувати", – розповів гравець.

Світло в кінці тунелю

За словами Горобченка, зараз його життя починає налагоджуватися. З квітня 2020 року він не грає у букмекерських конторах

"Зараз мені 22 роки, і я все ще чіпляюся за своє баскетбольне майбутнє, свою кар'єру бачу тільки в баскетболі. Ще раз спасибі моєму клубу, що все ще вірить в мене! Хочу вибачитися перед всіма, кого я в останні місяці розчарував. Я пам'ятаю про всі свої борги – дайте мені кілька місяців, я розрахуюся з кожним! Особливо прошу вибачення у своїх батьків. Я знаю, як сильно їх підвів, знаю, як вони переживають за мене кожен день. Я їм брехав, не розповідав всю правду до кінця і продовжував грати на ставках. Це моє щиросердне зізнання. Я зважився на такий крок, тому що втомився від чуток і брехні. Своєї ж брехні. Хочу закінчити з цим раз і назавжди та закликати інших хлопців не повторювати моїх помилок. Іноді проста забава може завести вас дуже далеко і зовсім не туди", – підсумував Михайло Горобченко.