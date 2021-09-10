Чигринський знайшов новий клуб: українець залишається у Греції

Український захисник Дмитро Чигринський продовжить виступати у Греції. Футболіст підписав контракт із Іонікосом.

Новий виклик Чигринського

34-річний досвідчений захисник залишається у грецькому чемпіонаті. Дмитро Чигринський буде виступати за Іонікос до 30 червня 2022 року.

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Про трансфер українського футболіста підтвердив його футбольний агент Олександр Панков. Представник Чигринського виклав спільне фото у футболці нового клубу на своїй сторінці в інстаграмі.

Він зазначив, що Іонікос – амбіційний проєкт із великими традиціями: "Важливо бути там, де тебе чекають і хочуть. Дімітріс, продовжуємо грати, тішити уболівальників і отримувати кайф від футболу".

Іонікос – новачок елітного дивізіону Греції. Новій команді Чигринський дістався на правах вільного агента. У червні 2021 року у Дмитра завершився контракт із грецьким АЕКом.