Новый вызов Чигринского

34-летний опытный защитник остается в греческом чемпионате. Дмитрий Чигринский будет выступать за Ионикос до 30 июня 2022 года.

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О трансфере украинского футболиста подтвердил его футбольный агент Александр Панков. Представитель Чигринского выложил совместное фото в футболке нового клуба на своей странице в инстаграме.

Он отметил, что Ионикос – амбициозный проект с большими традициями: "Важно быть там, где тебя ждут и хотят. Димитрис, продолжаем играть, радовать болельщиков и получать кайф от футбола".

Ионикос – новичок элитного дивизиона Греции. Новой команде Чигринский достался на правах свободного агента. В июне 2021 года у Дмитрия завершился контракт с греческим АЕКом.