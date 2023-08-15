У якості десь втратив, але це питання часу, – Чигринський оцінив рівень футболу в умовах війни

Поєдинок 3-го туру УПЛ проти Олександрії став для Шахтаря не лише переможним. У цьому поєдинку фанати побачили камбек українського захисника Дмитра Чигринського у складі "гірників".

4 серпня 2023 року Дмитро Чигринський знову став "гірником". А вже 14 серпня провів свій перший матч після повернення у донецький клуб.

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Чигринський: Молодь отримала шанс, і я б сказав, що футбол став більш інтенсивним

Центрбек розпочав поєдинок проти Олександрії у старті та провів на полі 74 хвилини. За цей час донеччани стигли забити двічі, але й одного разу пропустити. Після заміни Чигринського гольових подій у матчі вже не було.

Фінальний свисток зафіксував складну перемогу Шахтаря 2:1.

Після переможного поєдинку Чигринський поділився враженнями від повернення у Шахтар та рівня українського футболу в умовах війни.

Дмитро доволі дипломатично оцінив свій перший матч після камбеку у донецький клуб.

"Важко сказати. Вважаю, найголовніше – ми виграли. Непросто було, але я орієнтуюсь тільки на результати команди, тому три бали – головний підсумок матчу", – сказав футболіст.

Також Дмитро оцінив те, як змінився футбол в Україні від того моменту, як він майже 9 років тому покинув український чемпіонат. За словами Чигринського, повномасштабна війна Росії в Україні різко змінила місцевий футбол та його якість. Однак Дмитро знайшов позитивну відмінність, якщо порівнювати рівень українського футболу з минулими роками.

Зміни є, звичайно. По-перше, будемо відверті, через те, що Україна перебуває у стані війни, то у якості футбол втратив, чимало гравців, і це стосується всіх клубів, залишили команди. Але молодь отримала шанс, і я б сказав, що футбол став більш інтенсивним. Це не по грі, а в цілому. Повторюсь, у якості десь втратив, але це питання часу. Гадаю, цей чемпіонат, порівняно з попереднім, буде вже трошки вищим за рівнем. Ось це основна відмінність, на мою думку,

– розповів Чигринський.

Досвідчений новачок Шахтаря оцінив молодих гравців донецької команди. Чигринський зізнався, що така молодь мотивує, адже на одного досвіду недостатньо, аби показувати серйозний рівень футболу. Дмитро запевнив, що не має права відставати від молодих футболістів навіть у плані фізпідготовки та інтенсивності.

Відзначимо, що команда Патріка ван Леувена йде на 3-у місці після перших трьох стартових турів УПЛ, набравши 7 балів (2 перемоги та одна нічия). Наступний матч донеччани зіграють 20 серпня на виїзді проти Кривбаса.