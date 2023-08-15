4 серпня 2023 року Дмитро Чигринський знову став "гірником". А вже 14 серпня провів свій перший матч після повернення у донецький клуб.

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Чигринський: Молодь отримала шанс, і я б сказав, що футбол став більш інтенсивним

Центрбек розпочав поєдинок проти Олександрії у старті та провів на полі 74 хвилини. За цей час донеччани стигли забити двічі, але й одного разу пропустити. Після заміни Чигринського гольових подій у матчі вже не було.

Фінальний свисток зафіксував складну перемогу Шахтаря 2:1.

Після переможного поєдинку Чигринський поділився враженнями від повернення у Шахтар та рівня українського футболу в умовах війни.

Дмитро доволі дипломатично оцінив свій перший матч після камбеку у донецький клуб.

"Важко сказати. Вважаю, найголовніше – ми виграли. Непросто було, але я орієнтуюсь тільки на результати команди, тому три бали – головний підсумок матчу", – сказав футболіст.

Також Дмитро оцінив те, як змінився футбол в Україні від того моменту, як він майже 9 років тому покинув український чемпіонат. За словами Чигринського, повномасштабна війна Росії в Україні різко змінила місцевий футбол та його якість. Однак Дмитро знайшов позитивну відмінність, якщо порівнювати рівень українського футболу з минулими роками.

Зміни є, звичайно. По-перше, будемо відверті, через те, що Україна перебуває у стані війни, то у якості футбол втратив, чимало гравців, і це стосується всіх клубів, залишили команди. Але молодь отримала шанс, і я б сказав, що футбол став більш інтенсивним. Це не по грі, а в цілому. Повторюсь, у якості десь втратив, але це питання часу. Гадаю, цей чемпіонат, порівняно з попереднім, буде вже трошки вищим за рівнем. Ось це основна відмінність, на мою думку,

– розповів Чигринський.