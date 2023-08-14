Шахтар – Олександрія 2:1

Голи: Сікан, 8, Траоре, 31 – Скорко, 61.

В Україні підійшов до завершення третій тур УПЛ 2023-2024. Вийшов він обрізаним, оскільки через участь Динамо у єврокубках матч киян проти Металіста 1925 перенесли, пише 24 канал.

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В останній грі вікенду Шахтар протистояв одному з лідерів турніру Олександрії. У минулому турі донеччани обрізались, зігравши внічию із Вересом. Тепер же "гірники" взялись за справу з перших хвилин.

Грузинський асистент

На 8 хвилині Шахтар відкрив рахунок. Гочолейшвілі знайшов можливість подати з флангу, а захист гостей впустив Сікана. Данило в падінні головою пробив Шевченка.

Донеччани продовжили тиснути і ближче до перерви забили вдруге. М'яч вийшов дуже схожим на перший, ще і асистентом знову виступив Гочолейшвілі. Грузину дістався м'яч після обрізки гравця Олександрії, Гіоргі подав у центр, де верхову дуель виграв Траоре.

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Олександрія відповіла лише раз

Після перерви Шахтар заспокоївся і віддав частково ініціативу супернику. "Аграрії" все одно не мали багато моментів, але змогли відквитати один м'яч. Скорко головою замкнув подачу від Шулянського.

Підопічні Ротаня намагались вирвати нічию. У свою чергу ван Леувен замінив напад, а його команда змогла відсунути суперника від своїх воріт і не дала йому забити вдруге.

Для Олександрії це перша втрата очок у сезоні, команда пропускає вперед Шахтар та залишається сьомою. Донеччани ж вийшли на третю сходинку, відстаючи від лідера Руха на два бали. За тиждень на "гірників" чекає виїзд до Кривбаса, тоді як "аграрії" протистоятимуть Зорі.

ВІдеоогляд матчу Шахтар – Олександрія: