На честь Мессі з'явився 69-метровий мурал: яскраві фото та відео
Джерело:твітер Ману Ередії
Ліонель Мессі отримав приємний подарунок від фанатів у своєму рідному місті Росаріо, що в Аргентині. На честь Лео з'явився гігантський мурал.
"З іншої галактики та з мого міста"
Нападнику ПСЖ та збірної Аргентини Ліонелю Мессі присвятили мурал у його рідному місті Росаріо.
Це цікаво Мессі побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів у кар'єрі
На муралі семиразовий володар "Золотого м'яча" зображений у футболці збірної Аргентини. Малюнок отримав назву – "З іншої галактики та з мого міста". Автор натякає, що Мессі – футболіст з іншої планети.
Висота мурала складає 69 метрів. Символічно, що зріст футболіста – 169 сантиметрів.
Над малюнком працювали близько місяця. Для муралу було використано понад 180 літрів фарби.
Мурал Ліонелю Мессі в Росаріо / Фото з твітера Ману Ередії
Відео муралу Мессі в Аргентині
- 2021 рік був плідним для Ліонеля Мессі. Аргентинець виграв з каталонською Барселоною Кубок Іспанії.
- Влітку футболіст поїхав на Кубок Америки зі своєю збірною та здобув перемогу на турнірі. Кубок Америки – перший великий турнір, який Лео виграв у складі збірної Аргентини.
- Згодом Мессі змінив клубну прописку. Він оголосив, що покидає Барселону й перейшов у французький ПСЖ. Восени Мессі виграв 7-й "Золотий м'яч".