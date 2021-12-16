На честь Мессі з'явився 69-метровий мурал: яскраві фото та відео

Ліонель Мессі отримав приємний подарунок від фанатів у своєму рідному місті Росаріо, що в Аргентині. На честь Лео з'явився гігантський мурал.

"З іншої галактики та з мого міста"

Нападнику ПСЖ та збірної Аргентини Ліонелю Мессі присвятили мурал у його рідному місті Росаріо.

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На муралі семиразовий володар "Золотого м'яча" зображений у футболці збірної Аргентини. Малюнок отримав назву – "З іншої галактики та з мого міста". Автор натякає, що Мессі – футболіст з іншої планети.

Висота мурала складає 69 метрів. Символічно, що зріст футболіста – 169 сантиметрів.

Над малюнком працювали близько місяця. Для муралу було використано понад 180 літрів фарби.



Мурал Ліонелю Мессі в Росаріо / Фото з твітера Ману Ередії

Відео муралу Мессі в Аргентині