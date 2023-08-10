Півзахисник збірної України та французького Марселя Руслан Маліновський найближчим часом повернеться до Серії А. Він досяг принципової домовленості про контракт з італійським Торіно, про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

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Маліновський хоче повернутися в Серію А

За його інформацією, угоду буде підписано до 2026 року, а Руслан протягом цього часу зароблятиме 2 мільйони євро на рік. У Маліновського також є вигідна пропозиція на руках від Бешикташа, але український футболіст бачить своє майбутнє саме в Італії.

Наразі переговори між Марселем та Торіно продовжуються. Туринський клуб хоче орендувати ексгравця Аталанти та включити до угоди опцію викупу.