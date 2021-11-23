Через рік в Україні можуть відбутися перші міжнародні старти з біатлону

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про розвиток біатлонної інфраструктури в Україні. Він зазначив, що скоро у Буковелі мають відбутися всесвітні змагання.

"Ми намагаємося робити нові кроки вперед"

Бринзак зазначив, що наразі біатлонна інфраструктура в Україні стрімко розвивається.

Цікаво Бринзак розповів, хто з біатлоністів може поїхати на Олімпіаду-2022 від України

"У нас розвивається біатлонна інфраструктура. Повністю реконструюється стрільбище у Тернополі. У Буковелі за рік відбудеться Всесвітня учнівська гімназіада, де буде біатлон та інші види спорту. Вперше в Україні такі змагання", – розповів Бринзак.

Також фахівець розповів, що Федерації біатлону України пропонують подати заявку на проведення чемпіонату світу з літнього біатлону у 2024 році.

Він запевнив, що в планах є роботи з реконструкції у Чернігові та Сумах.

Біатлон популярний, він розвивається. Ми намагаємося робити нові кроки вперед, щоб тішити вболівальників, наголосив,

– голова Федерації біатлону України.

За словами Бринзака, багато дітей по всій країні прагнуть займатися біатлоном. Він сподівається, що незабаром у Буковелі зможуть приймати міжнародні змагання.

Раніше головний тренер жіночої збірної Урош Велепец зазначав, що у Швеції виступлять – Олена Білосюк, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

Наставник чоловічої команди Юрай Санітра теж назвав склад команди, який відправиться в Естерсунд. За його словами, це Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Денис Насико й Андрій Доценко.

Вже 27 листопада розпочнеться новий біатлонний сезон. Перший етап Кубку світу стартує в швецькому Естерсунді.