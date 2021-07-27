Через спалах коронавірусу: прем'єр Японії оцінив можливість скасування Олімпіади

Суга пояснив, що немає занепокоєння щодо можливого скасування ігор, оскільки кількість гостей та "людських потоків" у Токіо зменшується. Проте прем'єр закликав місцевих жителів не виходити з дому без необхідності та дивитися Олімпіаду по телевізору.

У столиці Японії, де проходять Олімпійські ігри, зафіксували спалах коронавірусу. Там виявили аж 2848 випадків хвороби за добу. Це рекордна кількість.

Хворих все більшає, 26 липня виявили 1 429 нових випадків. У місті вже восьмий день поспіль виявляють понад тисячу інфікованих.