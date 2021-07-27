Через спалах коронавірусу: прем'єр Японії оцінив можливість скасування Олімпіади

27 липня 2021 , 14:17
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Джерело:

Tokyo-np.co

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга розповів про можливість скасування Олімпіади-2020 через спалах коронавірусу. Річ у тім, що в Токіо виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19.

Однак політик виключив скасування Олімпіади. Натомість намагатимуться ретельно працювати, аби не допустити поширення інфекції.

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Занепокоєння немає

Суга пояснив, що немає занепокоєння щодо можливого скасування ігор, оскільки кількість гостей та "людських потоків" у Токіо зменшується. Проте прем'єр закликав місцевих жителів не виходити з дому без необхідності та дивитися Олімпіаду по телевізору.

У Токіо – спалах коронавірусу

У столиці Японії, де проходять Олімпійські ігри, зафіксували спалах коронавірусу. Там виявили аж 2848 випадків хвороби за добу. Це рекордна кількість. 

Хворих все більшає, 26 липня виявили 1 429 нових випадків. У місті вже восьмий день поспіль виявляють понад тисячу інфікованих.

Як відбувається Олімпіада-2020

  • Олімпійські ігри в Токіо вже переносили на рік через коронавірус. Вони тривають з 23 липня по 8 серпня.
  • В Олімпіаді беруть участь близько 11 тисяч спортсменів з більш як 205 країн. Учасники змагаються у 33 видах спорту.
Автор: Ольга Музика