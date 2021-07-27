Однак політик виключив скасування Олімпіади. Натомість намагатимуться ретельно працювати, аби не допустити поширення інфекції.
До теми У Токіо через Олімпіаду рекордна кількість хворих
Занепокоєння немає
Суга пояснив, що немає занепокоєння щодо можливого скасування ігор, оскільки кількість гостей та "людських потоків" у Токіо зменшується. Проте прем'єр закликав місцевих жителів не виходити з дому без необхідності та дивитися Олімпіаду по телевізору.
У Токіо – спалах коронавірусу
У столиці Японії, де проходять Олімпійські ігри, зафіксували спалах коронавірусу. Там виявили аж 2848 випадків хвороби за добу. Це рекордна кількість.
Хворих все більшає, 26 липня виявили 1 429 нових випадків. У місті вже восьмий день поспіль виявляють понад тисячу інфікованих.
Як відбувається Олімпіада-2020
- Олімпійські ігри в Токіо вже переносили на рік через коронавірус. Вони тривають з 23 липня по 8 серпня.
- В Олімпіаді беруть участь близько 11 тисяч спортсменів з більш як 205 країн. Учасники змагаються у 33 видах спорту.