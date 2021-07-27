Однако политик исключил отмену Олимпиады. Взамен будут пытаться усердно работать, чтобы не допустить распространения инфекции.

К теме В Токио из-за Олимпиады рекордное количество заболевших

Беспокойства нет

Суга объяснил, что нет беспокойства относительно возможной отмены игр, поскольку количество гостей и "человеческих потоков" в Токио уменьшается. Однако премьер призвал местных жителей не выходить из дома без необходимости и смотреть Олимпиаду по телевизору.

В Токио – вспышка коронавируса

В столице Японии, где проходят Олимпийские игры, зафиксировали вспышку коронавируса. Там обнаружили аж 2 848 случаев болезни за сутки. Это рекордное количество.

Больных все больше, 26 июля обнаружили 1 429 новых случаев. В городе уже восьмой день подряд обнаруживают более тысячи инфицированных.

Как проходит Олимпиада-2020