Україна здобула три медалі на чемпіонаті світу з боротьби серед жінок: повний перелік нагород

Наша команда непогано виступає на турнірі у Тирані. "Синьо-жовтим" підкорились золото та дві бронзи, а також ще у двох втішних фіналах наші спортсменки програли.

Цього тижня у албанській Тирані розпочався молодіжний чемпіонат світу з боротьби серед жінок. Збірна України змогла взяти нагороди на четвертий ігровий день.

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Три медалі для України

Саме у четвер, 26 жовтня, розігрувались медалі у п’яти вагових категоріях. В кожній із них Україна була представлена своєю спортсменкою. Трьом із них вдалось здобути нагороду.

Єдине золото виборола 21-річна Соломія Винник у категорії до 59 кілограмів. На шляху до фіналу дівчина не помітила трьох опоненток, а у вирішальній сутичці завдяки технічним очкам перемогла японку Сену Нагамото.

До слова, її сестра-близнючка Марія брала участь у змаганнях до 55 кілограмів, але програла у матчі за третє місце румунці Андреї Ані. Окрім золота Соломії, збірна України здобула ще дві бронзи.

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Залишили росіянку без медалі

Анастасія Алпєєва дійшла до півфіналу змагань до 76 кілограмів, але вилетіла у матч за бронзу, де здолала японку Надоку Ямамото. У свою чергу Манола Скобельська зазнала поразки ще у кваліфікації турніру до 68 кілограмів.

Втім 20-річні атлетка отримала шанс у втішних зустрічах, дійшовши до бронзового фіналу. Там українка перемогла "нейтральну" росіянку Вусалу Парфіанович.

Була близька до нагороди Аїда Керімова (до 50 кілограмів), але у сутичці за бронзу поступилась Еммі Люттенауер (Франція). У п’ятницю, 27 жовтня, за медалі поборються ще п’ятеро українок: