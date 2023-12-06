Україна посіла сьоме місце у чоловічій естафеті на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді

6 грудня 2023, 22:36
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Наш квартет зумів вперше за 16 років виступити у фіналі подібних змагань. Правда, фінішувати довелось останніми, адже українці обійшли турків, яких дискваліфікували.

У румунському Отопені відбувається чемпіонат Європи з плавання на короткій воді. Участь у змаганнях бере і збірна України, пише 24 канал.

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"Синьо-жовті" вийшли у фінал чоловічої естафети 4х50 метрів комплексним плаванням. Це перше подібне досягнення за 16 років. Кваліфікацію наша команда завершила шостою з показником 1:34.07. Участь у змаганні взяли:

  • Олександр Желтяков
  • Максим Овчинніков
  • Денис Кесіль
  • Владислав Бухов

Майже весь фінал Україна проходила на останньому восьмому місці. Але за підсумками останнього етапу змогла посунути Туреччину, та стати сьомою.

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Що цікаво, після фіналу судді ще і дискваліфікували турків. Переможцем же стала Італія, яка була швидшою за Україну аж на 4 хвилини.

Результати чоловічої естафети 4х50 метрів комплексним плаванням:

  1. Італія – 1:30.78
  2. Велика Британія – 1:32.60
  3. Нідерланди – 1:33.03
  4. Норвегія – 1:33.64
  5. Португалія – 1:33.82
  6. Румунія – 1:33.89
  7. Україна – 1:34.82
Автор: Анатолій Дерека