Україна посіла 2 загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з ММА, здобувши 6 золотих нагород

У Грузії відбувся чемпіонат Європи зі змішаних бойових мистецтв міжнародної федерації GAMMA. Українці посіли на турнірі 2 загальнокомандне місце.

Феєрія українців у Грузії

Змагання тривали з 26 по 28 вересня, турнір приймала столиця Грузії – Тбілісі. В останній день чемпіонату Європи наші бійці виграли всі фінали, пише 24 канал.

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У загальному заліку збірна України посіла 2 загальнокомандне місце, здобувши 10 нагород (6 золотих, 1 срібну та 3 бронзових). Всі 6 спортсменів зі складу української команди повертаються додому із нагородами!

Господарі турніру посіли першу сходинку у загальнокомандному заліку (також 6 золотих, 6 срібних та 3 бронзових), однак вони мали у своєму складі аж 21 спортсмена в усіх дисциплінах.

Успішний початок 28 вересня для наших спортсменів поклала Олександра Карасьова, яка впевнено перемогла у двобої проти польки Йоанни Валорської в дисципліні ММА-straking у ваговій категорії до 65.8 кілограмів. Наша землячка домінувала впродовж усього поєдинку, опонентка не раз знаходилась після тейк-даунів на настилі рингу. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Карасьовій.

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Підхопив переможну естафету у класичному ММА Кирило Коломієць, який у ваговій категорії до 77.1 кілограмів, також досить впевнено здолав Кліма Гусєєва з Іспанії. Наш боєць захопив ініціативу з початку першого раунду, під його завершення іспанець опинився на настилі рингу. Коломієць продовжив невпинно атакувати суперника ударами, і у підсумку судді зупинили цей бій.

Також у першому раунді класичного ММА, ефектно виграв своє золото і Анатолій Жураківський в ваговій категорії до 70.3 кілограмів. Латвійця Махмуда Сейфулаєва Жураківський "задушив" після кидка уже на другій хвилині поєдинку.

Важливі перемоги для України

Наступну нагороду найвищої проби знову принесла Олександра Карасьова, яка у фіналі класичного ММА зійшлася зі знайомою полькою Йоанною Валорською. На цей раз перемога українки була ще переконливішою. На початку другої хвилини першого раунду наша спортсменка кинула суперницю на ринг. Для польки це був початок кінця. Карасьова весь наступний час що залишався до завершення раунду домінувала зверху і завдала потужних ударів. У підсумку дострокова перемога.

Ще одна золота нагорода для України була гарантована, оскільки до фіналу в ММА-straking у ваговій категорії до 56.7 кілограмів вийшло двоє українців. Микита Зелінський протистояв Анатолію Оськіну. Бій земляків вийшов фактично рівним, але невелика перевага все ж відчувалася в Анатолія Оськіна і після завершення трьох раундів судді віддали перемогу саме йому.

І на завершення Кирило Коломієць в ММА-straking у ваговій категорії до 77.1 кілограмів зустрівся із грузином Сананом Алієві. Бійці з самого початку першого раунду влаштували справжню рубку, в ході якої Коломієць відправив суперника у нокдаун. Той зумів продовжити бій, але на другий раунд виходити відмовився.

27 вересня також 2 бронзи виборов Валентин Жураківський, і ще одна бронза на рахунку Анатолія Жураківського.