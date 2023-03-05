Україна не потрапила в топ-десятку медального заліку на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Наша збірна здобула лише одну золоту медаль на змаганнях в Стамбулі. Це залишило нашу команду на 12 місці, що відчутно нижче за минулий ЧЄ.

У турецькому Стамбулі підійшов до закінчення чемпіонат Європи з легкої атлетики. Збірна України була представлена у ньому 11-ма спортсменами.

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Нашим учасникам підкорились лише чотири медалі протягом змагання. Більшість з них були здобуті у стрибках у висоту. Серед них і єдине золото, яке на рахунку Ярослави Магучіх. Також Україна здобула ще одне срібло та дві бронзи:

Андрій Проценко (стрибки у висоту) – 2 місце

Катерина Табашник (стрибки у висоту) – 3 місце

Роман Кокошко (штовхання ядра) – 3 місце

Цей показник не дозволив Україні увійти в топ-десятку медального заліку. Наша збірна посіла 12 сходинку, що на шість позицій нижче, ніж попередній чемпіонат Європи. Тоді нам підкорились аж всього три медалі, але серед них – два "золота".

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Найбільше медалей зібрали атлети з Нідерландів (7), але у них друге місце в заліку. Переможцем ЧЄ стала Норвегія. На рахунку скандинавів п'ять медалей, з яких три найвищого гатунку.

Медальний залік чемпіонату Європи з легкої атлетики: