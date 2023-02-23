28-річна легкоатлетка була єдиною представницею України на цих змаганнях та одразу змогла продемонструвати майже 100-відсотковий результат. Ірина Климець зупинилась у кроці із "золота", пише 24 канал.

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Чудовий результат українки

Українська метальниця молота показала результат 67.78 метри, які дозволили Климець підійнятись на другу сходинку п'єдесталу.

Цікаво, що Ірина залишилась незадоволена своїм "сріблом". Українка очікувала від себе кращого результату. Також Климець розповіла про складну дорогу в Австралію, де вона залишається тренуватись після змагань.

Результатом засмучена, очікувала значно вищі метри, але була дуже складна дорога, і в останній момент мені відкрили візу. Я більше двох діб добиралася до Австралії, тільки починається моя акліматизація. Тіло в’яле, і я не можу зробити те, що робила вдома,

– зізналась українська метальниця молота.



Ірина Климець здобула "срібло" в Австралії / Фото з фейсбуку легкоатлетки

Саме на цьому континенті Климець готуватиметься до свого наступного старту. У березні українка буде змагатись за медалі зимового Кубка Європи, який відбудеться у Португалії. Після змагань легкоатлетка повернеться до рідної країни.

Відзначимо, що нещодавно Климець вразила потужним відео з тренувального процесу в Україні. Момент тренування Ірини потрапив у соцмережі, коли вона тренується на стадіоні під час обстрілу російських терористів.

Це відео вразило спортивну спільноту та розлетілось іншими сторінками. Багато її земляків зі світу спорту пошили ролик у свої соціальні мережі. Цей фрагмент із тренувального процесу Ірини Климець був просто до мурах.

Що відомо про Ірину Климець