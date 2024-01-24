Українці невдало почали чемпіонат Європи з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки

Наші біатлоністи не змогли потрапити у топ-10 за підсумками першого етапу на ЧЄ. Натомість спортсменам з Норвегії не було рівних.

У словацькому Брезно-Осрблі розпочався чемпіонат Європи-2024 з біатлону. Першим стартом для збірної України стала індивідуальна гонка серед чоловіків, пише 24 канал.

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Серед шістки наших спортсменів до заявки на гонку не потрапив Артем Прима. На жаль, жодному з українців не вдалось поборотися за медалі.

Ба більше, жоден з нашої команди так і не пройшов у топ-десятку. Найближчим до цього був Антон Дудченко, який минулого чемпіонату Європи здобув срібло в індивідуалці.

Спортсмен із Сумщини на першому вогневому рубежі заробив одну штрафну хвилину і у підсумку прийшов до фінішу 12-им. Трохи позаду нього фінішував Віталій Мандзин (16 місце), у якого дві штрафні хвилини.

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Решта українців опинилися поза топ-30. Рівних у гонці не було норвежцям, які посіли перші п;ять місць. Переможцем же став Вебйорн Соерум.

Результати чоловічої індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи-2024:

1. Вебйорн Соерум

2. Йоган Ботн

3. Мартін Ульдаль

4. Мартін Невдланд

5. Ісак Фрей

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