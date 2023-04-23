Фінальний акорд: Україна здобула дві медалі у останній день Євро-2023 з важкої атлетики

Збірна України на мажорній ноті завершила виступи на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Медальну скарбничку "синьо-жовтих" поповнила Валентина Кісіль.

У завершальний день змагань на чемпіонаті Європи з важкої атлетики збірна Україна була представлена однією спортсменкою. У ваговій категорії понад 87 кілограмів змагалася Валентина Кісіль, яка представляє Чернігівську область.

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Подвійний успіх Кісіль

З третьої спроби у ривку українська важкоатлетка підняла 111 кілограмів, що дозволило їй здобути срібну нагороду. "Золото" виборола грузинська спортсменка Анастасія Готфрід, якій підкорилася штанга вагою 117 кілограмів.

У поштовху Валентина продемонструвала четвертий результат, піднявши 133 кілограмів. Це дозволило їй за сумою посісти третю сходинку на п'єдесталі, здобувши бронзову нагороду. "Золото" дісталося представниці Великої Британії Емілі Кемпбелл, а "срібло" Анастасії Готфрід.

Результати двоборства на Євро-2023. Жінки (понад 87 кг)

1. Емілі Кемпбелл (Велика Британія): 110 кг (ривок) + 143 кг (поштовх) = 253 кг (сума)

2. Анастасія Готфрід (Грузія): 117 + 135 = 252 кг

3. Валентина Кісіль (Україна): 111 + 133 = 244 кг

Таким чином, збірна України довела рахунок здобутих медалей до 21. Абсолютними чемпіонками стали Каміла Конотоп та Ірина Деха, які виступали у вагових категоріях до 59-ти та 81 кг відповідно.

Усі медалі збірної України на Євро-2023 з важкої атлетики