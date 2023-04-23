У завершальний день змагань на чемпіонаті Європи з важкої атлетики збірна Україна була представлена однією спортсменкою. У ваговій категорії понад 87 кілограмів змагалася Валентина Кісіль, яка представляє Чернігівську область.
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Подвійний успіх Кісіль
З третьої спроби у ривку українська важкоатлетка підняла 111 кілограмів, що дозволило їй здобути срібну нагороду. "Золото" виборола грузинська спортсменка Анастасія Готфрід, якій підкорилася штанга вагою 117 кілограмів.
У поштовху Валентина продемонструвала четвертий результат, піднявши 133 кілограмів. Це дозволило їй за сумою посісти третю сходинку на п'єдесталі, здобувши бронзову нагороду. "Золото" дісталося представниці Великої Британії Емілі Кемпбелл, а "срібло" Анастасії Готфрід.
Результати двоборства на Євро-2023. Жінки (понад 87 кг)
- 1. Емілі Кемпбелл (Велика Британія): 110 кг (ривок) + 143 кг (поштовх) = 253 кг (сума)
- 2. Анастасія Готфрід (Грузія): 117 + 135 = 252 кг
- 3. Валентина Кісіль (Україна): 111 + 133 = 244 кг
Таким чином, збірна України довела рахунок здобутих медалей до 21. Абсолютними чемпіонками стали Каміла Конотоп та Ірина Деха, які виступали у вагових категоріях до 59-ти та 81 кг відповідно.
Усі медалі збірної України на Євро-2023 з важкої атлетики
- "золото": Каміла Конотоп (ривок, поштовх, сума, до 59 кг), Ірина Деха (ривок, поштовх, сума, до 81 кг)
- "срібло": Світлана Самуляк (ривок, поштовх, сума, до 55 кг), Марія Гангур (сума, до 64 кг), Анастасія Манєвська (ривок, поштовх, сума, до 87 кг), Валентина Кісіль (ривок, понад 87 кг)
- "бронза": Ангеліна Ломачинська (ривок, сума, до 49 кг), Надія Шпилька (ривок, поштовх, сума, до 59 кг), Марія Гангур (ривок, до 64 кг), Валентина Кісіль (сума, понад 87 кг)