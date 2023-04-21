У вірменському Єревані проходить чемпіонат Європи з важкої атлетики 2023. Україну представляють 17 спортсменів, серед яких п'ять чоловіків та дванадцять жінок, пише 24 канал.

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Турнір є дуже успіщним для представників України, адже наша збірна до суботи виграла 13 медалей. Новий успіх підкорився Ірині Десі, яка у сьомий ігровий день взяла три золоті медалі.

26-річна харків'янка вдало виступила у змаганнях до 81 кілограма. Ірина з першої спроби підняла 115 кг, а у наступних двох покращила показник до 123-х. У поштовху конкуренцію українці склала Ділара Нарін з Туреччини.

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В той час як Деха взяла вагу 135 кг, суперниця посилила всього на кілограм менше. При цьому Ділара намагалась підкорити 137 кілограмів, але спроба вийшла невдалою. Таким чином, Ірина стала абсолютною чемпіонкою турніру і принесли три золота у нашу скарбничку.

Результати жіночих змагань на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 81 кілограма: