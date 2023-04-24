Україна з двома медалями в греко-римській боротьбі завершила виступ на ЧЄ-2023

У столиці Хорватії Загребі завершився чемпіонат Європи-2023 з боротьби. Програму змагань закривав турнір з греко-римської боротьби.

У останній день фіналів турніру з греко-римської боротьби збірна України розраховувала на три медалі. До бронзових фіналів пройшли Парвіз Насібов та Андрій Кулик, а Ярослав Фільчаков пройшов у сутичку за "золото".

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Греко-римляни України поповнили скарбничку на дві медалі

Бронзовим призером у ваговій категорії до 67 кілограмів став 24-річний Парвіз Насібов. Призер Олімпіади-2020 переміг у сутичці румуна Махая Мухуту – чемпіона Європи-2018. На жаль, Андрій Кулик не зумів перемогти турецького борця Селькука Джана та залишився без нагороди.

Свою першу медаль континентальної першості виборов Ярослав Фільчаков (до 82 кг). 27-річний харків'янин був близький до "золота": у середині другої половини сутички Ярослав вийшов уперед з рахунком 3:1. Проте на останній хвилині Фільчаков дозволив турецькому атлету Бархану Акбудаку зрівняти рахунок. Саме через це "золото" дісталося представнику Туреччини. Зазначимо, що на попередньому чемпіонаті світу Фільчаков завоював бронзову медаль.

Медалі збірної України на ЧЄ у греко-римській боротьбі

"срібло": Ярослав Фільчаков (до 82 кг)

Ярослав Фільчаков (до 82 кг) "бронза": Парвіз Насібов (до 67 кг)

Нагадаємо, що у вільній боротьбі збірна України завоювала 9 нагород: жіноча команда здобула 6 медалей, а чоловіча – 3. Крім того, жіноча збірна України ще й виграла обидва заліки – медальний та командний.