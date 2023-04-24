В последний день финалов турнира по греко-римской борьбе сборная Украины рассчитывала на три медали. В бронзовые финалы прошли Парвиз Насибов и Андрей Кулик, а Ярослав Фильчаков прошел в стычку за "золото".

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Греко-римляне Украины пополнили копилку на две медали

Бронзовым призером в весовой категории до 67 килограммов стал 24-летний Парвиз Насибов. Призер Олимпиады-2020 победил в схватке румына Махая Мухуту – чемпиона Европы-2018. К сожалению, Андрей Кулик не сумел победить турецкого борца Селькука Джана и остался без награды.

Свою первую медаль континентального первенства завоевал Ярослав Фильчаков (до 82 кг). 27-летний харьковчанин был близок к "золоту": в середине второй половины стычки Ярослав вышел вперед со счетом 3:1. Однако на последней минуте Фильчаков позволил турецкому атлету Бархану Акбудаку сравнять счет. Именно поэтому "золото" досталось представителю Турции. Отметим, что на предыдущем чемпионате мира Фильчаков завоевал бронзовую медаль.

Медали сборной Украины на ЧЕ в греко-римской борьбе

"серебро": Ярослав Фильчаков (до 82 кг)

Ярослав Фильчаков (до 82 кг) "бронза": Парвиз Насибов (до 67 кг)

Напомним, что в вольной борьбе сборная Украины завоевала 9 наград: женская команда завоевала 6 медалей, а мужская – 3. Кроме того, женская сборная Украины еще и выиграла оба зачета – медальный и командный.