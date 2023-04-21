Українські борчині завоювали 3 срібні нагороди на чемпіонаті Європи-2023

Українські борці та борчині продовжують збирати нагороди на чемпіонаті Європи у хорватському Загребі. У перший змагальний для жінок день наші дівчата здобули 3 медалі.

Медальний залік для України відкрили борці. Чемпіоном Європи у ваговій категорії до 79 кілограмів став Василь Михайлов, який у фіналі переміг суперника з Греції. До цього успіху додали ще дві срібні медалі Еріка Арушаняна (65 кілограмів) та Ігоря Никифорука (70 кілограмів), пише 24 Канал.

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Одразу три віцечемпіонки Європи у складі України

Жінки ж потішили вже нас ще 3 нагородами. Оксана Лівач (50 кілограмів), Юлія Ткач (59 кілограмів) та Алла Белінська (68 кілограмів) принесли нашій країні та збірній три срібні медалі чемпіонату Європи-2023 у Загребі.

Анастасія Осняч поступилась суперниці з Румунії у малому фіналі у ваговій категорії до 76 кілограмів.



Юлія Ткач – призерка чемпіонату Європи-2023 з боротьби / Фото UWW



Алла Белінська взяла "срібло" на чемпіонаті Європи з боротьби / Фото UWW

Цікаво! Дев'ятиразовою чемпіонкою Європи з боротьби стала представниця Львівської області, яка виступає за Азербайджан Марія Стаднік. Марія якраз у золотому фіналі перемогла Оксану Лівач.



Призерки чемпіонату Європи-2023 з боротьби / Фото UWW

Однак на цьому для України у жіночій боротьбі змагання не закінчились. 21 квітня у нашій команді є ще чотири надії на нагороди. Чотири українки увійшли у золоті та малі фінали.

Відтак, Аліна Грушина (57 кілограмів) та бронзова олімпійська чемпіонка у Токіо-2020 Ірина Коляденко (62 кілограми) пробились у фінали, де позмагаються за звання чемпіонок Європи.

Натомість Людмила Павловець (72 кілограми) та Тетяна Сова (65 кілограмів) будуть боротись за бронзові медалі чемпіонату Європи-2023.

Зверніть увагу! Жіночі фінали чемпіонату Європи-2023 з боротьби розпочнуться о 19:00 (за київським часом).

Далі у змагання вступлять представники греко-римської боротьби.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2023 відбуватиметься у Загребі до 23-го квітня.