Анонс жіночого чемпіонату України з футболу: все, що потрібно знати про сезон 2023-2024
Новий турнір з жіночого футболу стане 33-м розіграшем в історії. Розповідаємо про учасників, формат та календар чемпіонату.
Наприкінці липня в чемпіонаті України з футболу стартував сезон 2023-2024. А вже у суботу, 5 серпня, розпочинається новий чемпіонат серед жінок.
До теми Жіночу збірну Швеції змусили оголитись для інтимного огляду через сумніви у статі перед ЧС
Чинним чемпіоном України є полтавська Ворскла, яка минулого сезону випередила Кривбас на дев'ять очок. Обидві команди представляють Україну у жіночій Лізі чеміпонів. 24 канал розповідає про формат та учасників 33-го жіночого чемпіонату з футболу.
Одна заміна у Вищій лізі
Як і минулого сезон, участь у Вищій лізі візьмуть 12 команд. Із елітного дивізіону вилетів лише київський Атекс, який у 22-х матчах набрав всього один бал. При цьому із Першої ліги жодна з команд не виявила бажання піднятися у класі.
Натомість харківський Житлобуд-1 вирішив відновити участь у жіночому чемпіонаті України, який раніше вигравав десять разів. Клуб минулого сезону знявся з чемпіонату через війну і відпустив своїх гравчинь у закордонні клуби.
За Житлобудом-1 за бронювали місце в еліті і ось тепер він користається цим правом та повертає футболісток назад. Харків'яни увійшли до структури місцевого Металіста 1925.
Читайте також Футболістка збірної України прокоментувала фейк газпромівського Зеніта про співпрацю з її клубом
Новий формат сезону 2023-2024
Формат цього сезону також зміниться. Минулого 12 команд просто грали у класичний турнір в два кола. Тепер же чемпіонат буде розбитий на два етапи.
На першому команди зіграють одна з одною в одне коло, тобто проведуть 11 матчів. Після цього турнірна таблиця ділиться на дві групи. В групу А потрапляють команди з 1 по 6 місця, а в групу Б – з 7 по 12 місця. Бали, набрані на першому етапі, зберігаються.
На другому етапі в обох групах комани гратимуть одна з одною у два кола (10 турів). В групі А визначаться чемпіон та медалісти турніру. Перші дві команди отримають путівки до жіночої Ліги чемпіонів.
Формат Вищої ліги / womensfootball.com.ua
У групі Б клуби змагатимуться за виживання. Той, хто посяде останнє місце, вилетить напряму у Першу лігу. Натомість команди з 10 та 11 місць боротимуться за місце в еліти в іграх проти 2-3 команди другого дивізіону.
Список учасників Вищої ліги:
- Ворскла (Полтава)
- Кривбас (Кривий Ріг)
- Колос (Ковалівка)
- Шахтар (Донецьк)
- Ладомир (Володимир)
- Дніпро-1 (Дніпро)
- Динамо (Київ)
- Верес (Рівне)
- ФК Маріуполь (Маріуполь)
- ЕМС Поділля (Вінниця)
- Пантери (Умань)
- Житлобуд-1 (Харків)
Перша ліга
Коротко пройдемось по другому дивізіону жіночого чемпіонату України. Там зіграють аж 16 команд, але вони одразу поділяться на дві підгрупи за географічним принципои.
|ГРУПА А
|ГРУПА Б
|ДЮСШ-1 (Хмельницький)
Ладомир-2 (Володимир)
Минай (Ужгород)
Надбужжя (Буськ)
Полісся (Житомир)
Прикарпаття ДЮСШ-3 (Ів.-Франківськ)
Рух (Львів)
Янтарочка (Новояворівськ)
|Атекс (Київ)
Жайвір (Шпола)
Кривбас-2 (Кривий Ріг)
Лідер (Кобеляки)
Металург (Запоріжжя)
Оболонь (Київ)
Сістерс (Одеса)
Юність (Чернігів)
Всередині кожної будуть зіграні по два кола один з одним, що виллється у 14 турів. Шанси на підвищення отримають лише по дві перші команди кожної групи.
Формат Першої ліги / womensfootball.com.ua
Ці чотири колективи вийдуть у так званий "фінал чотирьох", де через півфінали, матч за третє місце та фінал розподілять між собою перші три місця.
Варто знати Україну в жіночій Лізі чемпіонів вперше представлять дві команди: хто суперники та коли старт
Переможець Першої ліги напряму вийде в елітний дивізіон. Невдаха фіналу та переможець матчу за третє місце гратимуть у перехідних іграх з 10-11 командами Вищої ліги. Старт другого дивізіону у жіночому чемпіонаті України запланований на 3 вересня.