Колишня захисниця та капітан жіночої збірної Швеції з футболу Нілла Фішер розповіла, як разом із усією командою потрапила в інтимну ситуацію. Шведками довелось роздягнутись перед лікарем, аби медики остаточно запевнились у статі футболісток.

Нам сказали, що ми не повинні голитися "там" найближчі кілька днів і показати свої статеві органи лікарю. Ніхто не розумів чому, але ми зробили, як нам сказали. Ми думали, як ми до цього дійшли? Чому ми змушені робити це зараз? Повинні бути інші способи зробити це. Водночас ніхто не хотів ставити під загрозу шанс зіграти на чемпіонаті світу. Нам просто довелося це зробити, як би принизливо це не було. Ми повинні були показати геніталії, щоб грати на чемпіонаті світу,

– розповіла Фішер.

Лише після такого інтимного огляду лікар заявив, що їх національна команда складається виключно із жінок та дозволив шведській збірній зіграти на Мундіалі.

Нілла Фішер – 38-річна футболістка, яка взимку 2022 року повішала бутси на цвях. Із 2001 року виступала за збірну Швеції, разом із якою у 2016-му стала віцечемпіонкою Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Фішер брала участь у 4-х ЧС та трьох Олімпіадах. У 2013-му одружилась зі своєю партнеркою Марая-Мікаелою.

Все через те, що неодноразово у національних збірних різних країн виступали чоловіки під прикриттям. Особливо це було у складах африканських збірних. Тому за два тижні до ЧС-2021 ФІФА вирішила спробувати боротись із такими махінаціями.

Наприклад, чотири рази подібні махінації були зафіксовані у збірній Ірану. Вісім гравців жіночої іранської збірної грають за команду, не дочекавшись операції щодо зміни статі. Востаннє це було у листопаді 2021-го року після матчу проти Йорданії, коли суперник попросив розібратись, чи у тому матчі у складі Ірану на поле виходили виключно жінки.

Тоді героїнею матчу стала голкіперка Ірану, яка парирувала два пенальті. Після чого у суперника з'явились сумніви, які Іран розвіяв. Начебто збірна провела усі неообхідні обстеження, аби запевнити, що не використовувала чоловіків у матчі проти Йорданії.