Відбір на ЧС-2022: результати матчів 8 вересня
8 вересня 2021 , 23:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 8 вересня, відбулося 12 матчів у рамках відбору на чемпіонат світу з футболу 2022, який відбудеться у Катарі. Дізнайтеся результати на Спорт24.
Вірменія – Ліхтенштейн 1:1
Голи: Мхітарян, 45+5 (пен.) – Фрік, 80
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Албанія – Сан-Марино 5:0
Голи: Манай, 32, Лачі, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуні, 80
Білорусь – Бельгія 0:1
Гол: Прат, 33
Греція – Швеція 2:1
Голи: Бакасетас, 62, Павлідіс, 78 – Куайсон, 80
Ісландія – Німеччина 0:4
Голи: Гнабрі, 4, Рюдрігер, 24, Сане, 56, Вернер, 89
Італія – Литва 5:0
Голи: Кін, 11, 29, Уткус, 14 (авт.), Распадорі, 24, Ді Лоренцо, 54
Північна Ірландія – Швейцарія 0:0
Косово – Іспанія 0:2
Голи: Форнальс, 32, Торрес, 90
Північна Македонія – Румунія 0:0
Польща – Англія 1:1
Голи: Шиманскі, 90+2 – Кейн, 72
Угорщина – Андорра 2:1
Голи: Саллай, 9 (пен.), Ботка, 18 – Льйовера, 82