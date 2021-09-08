Армения – Лихтенштейн 1: 1

Голы: Мхитарян, 45 5 (пен.) – Фрик, 80

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Албания – Сан-Марино 5:0

Голы: Манай, 32, Лачи, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуни, 80

Беларусь – Бельгия 0:1

Гол: Прат, 33

Греция – Швеция 2:1

Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 – Куайсон, 80

Исландия – Германия 0:4

Голы: Гнабри, 4, Рюдригер, 24, Сане, 56, Вернер, 89

Италия – Литва 5:0

Голы: Кин, 11, 29, Уткус, 14 (авт.), Распадори, 24, Ди Лоренцо, 54

Северная Ирландия – Швейцария 0:0

Косово – Испания 0:2

Голы: Форнальс, 32, Торрес, 90

Северная Македония – Румыния 0:0

Польша – Англия 1:1

Голы: Шимански, 90+2 – Кэйн, 72

Венгрия – Андорра 2:1

Голы: Саллай, 9 (пен.), Ботка, 18 – Льйовера, 82

Уэльс – Эстония 0:0