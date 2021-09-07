Відбір на ЧС-2022: результати матчів 7 вересня

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У вівторок, 7 вересня, відбулося 13 матчів у рамках відбору на чемпіонат світу з футболу 2022, який відбудеться у Катарі. Зокрема пройшли поєдинки у групі збірної України. Дізнайтеся результати на Спорт24.