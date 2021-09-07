Відбір на ЧС-2022: результати матчів 7 вересня
Джерело:24 канал
У вівторок, 7 вересня, відбулося 13 матчів у рамках відбору на чемпіонат світу з футболу 2022, який відбудеться у Катарі. Зокрема пройшли поєдинки у групі збірної України. Дізнайтеся результати на Спорт24.
Азербайджан – Португалія 0:3
Голи: Б. Сілва, 26, А. Сілва, 31, Діогу, 75
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Австрія – Шотландія 0:1
Гол: Дайнс (пен.), 30
Боснія і Герцеговина – Казахстан 2:2
Гол: П'яніч, 74, Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5
Данія – Ізраїль 5:0
Голи: Поульсен, 28, К'єр, 31, Ольсен, 41, Делейні, 58, Корнеліус, 90+1
Ірландія – Сербія 1:1
Гол: Міленкович, 87 (авт.) – Мілінкович-Савич, 20
Нідерланди – Туреччина 6:1
Голи: Классен, 1, Депай, 16, 38 (пен.), 54, Тіл, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+2
Вилучення: Союнчу, 44 (Туреччина)
Норвегія – Гібралтар 5:1
Голи: Торстведт, 23, Голанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 – Стайч, 43
Росія – Мальта 2:0
Гол: Смолов, 10, Бакаєв, 84 (пен.)
Словаччина – Кіпр 2:0
Гол: Шранц, 55, Косцелнік, 78
Фарерські отсрови – Молдова 2:1
Голи: Ольсен, 68, Ватнсдаль, 72 – Мілінчану, 84
Франція – Фінляндія 2:0
Голи: Грізманн, 25, 54
Хорватія – Словенія 3:0
Гол: Лівая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4