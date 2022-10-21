У футболістів збірної Ірану увірвалось терпіння. Багато гравців національної команди зробили звернення до ФІФА з несподіваним проханням відсторонити їх збірну від участі у чемпіонаті світу-2022 та призупинити членство місцевої асоціації.

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Шанс для збірних, які не пробились

Причиною такого рішення футболістів та спортивних чиновників стала жорстокість верхівки влади до звичайного народу.

Нещодавно в Ірані були протести, під час яких загинуло 200 місцевих, а серед них понад 50 дітей.

Також футболісти підтримали жінок, яких не впускають на футбольні матчі. Хоча це різко засуджує світ та є порушеннями правил ФІФА. З таким же рішення до ФІФА звернулись й іранські уболівальники.

Несправедливі рішення та жорстока поведінка влади також торкається й чоловічу національну команду.

Жорстокість Ірану щодо власного народу досягла переломної точки та вимагає однозначного і твердого відмежування від спортивного світу,

– йдеться у заяві до ФІФА.

Відзначимо, що Іран бере активну участь у війні Росії в Україні. Ця країна постачає окупанту дрони-камікадзе, які десятками перетинають український кордон та є дуже небезпечними. Хоча ЗСУ, тероборона та інші правоохоронні органи успішно збивають ворожі дрони, які вбивають мирних українців та руйнують нашу інфраструктуру.

Зверніть увагу! Чемпіонат світу-2022 у Катарі відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня.

З ким повинна зіграти збірна Ірану на ЧС-2022

Іранська збірна потрапила у групу "В" у компанію до Англії, США та Уельсу.

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