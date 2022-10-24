ФІФА отримала лист від іранських активістів, у тому числі й футболістів збірної Ірану, в якій вимагають відсторонити команду від міжнародних матчів. Причиною називають порушення правил ФІФА, серед яких втручання держави у справи футбольної федерації. А також ситуацію всередині країни, яку охопили антиурядові протести.

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Серед вимог – зняти з участі в чемпіонаті світу 2022. На цьому турнірі збірна Іран потрапила до групи B, де її суперником стали збірні США та Англії. Третім суперником могла бути збірна України, якби перемогла Уельс в плей-офф кваліфікації. Але тоді перемогли валійці, і саме вони потрапили в цю групу.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін переконаний, що збірну Ірану слід дискваліфікувати. Але не лише через вимоги активістів, але й за те, що ця країна постачає озброєння Росії, які використовуються у війні проти України. Мова йде про дрони-камікадзе та ракети.

"Тоді як іранське керівництво буде розважатись, спостерігаючи за грою своєї збірної на чемпіонаті світу, українців будуть убивати іранські дрони та іранські ракети. Уже майже 250 таких дронів атакували мирні міста України. Кожен з них був вироблений, поставлений іранською владою, іранські інструктори та військові безпосередньо навчали і керували запусками дронів, які знищували будинки, музеї, університети, офіси, спортивні й дитячі майданчики, а головне, вбивали українців. У тому числі дітей. Дітей, які також мріяли подивитись на свою збірну на чемпіонаті світу з футболу", – заявив Сергій Палкін.

Відтак футбольний клуб Шахтар закликав ФІФА заборонити виступ на чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь цієї країни в терористичних атаках українців.

"Це буде справедливе рішення, яке має привернути увагу всього світу до режиму, що вбиває як своїх найкращих людей, так і допомагає вбивати українців. Вакантне місце має зайняти збірна України, яка довела, що є гідною участі в мундіалі. Маючи нерівні умови з іншими збірними під час стикових матчів, вона грала серцем. Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Закликаю всіх долучитися до тиску на футбольну бюрократію. Досить повторювати помилки чемпіонату світу – 2018 у Росії, ховаючись за порожньою тезою про аполітичність спорту", – переконаний Палкін.

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Чому Україна може не замінити Іран у випадку дискваліфікації

Варто відзначити, що навіть у випадку дискваліфікації збірної Ірану, Україна може й не отримати місце цієї команди. Все через те, що Іран отримав місце на турнірі як представник Азійської конфедерації футболу. Україна ж представляє УЄФА.

Тож якщо Іран дискваліфікують, то місце цієї команди займе інший представник від Азії. Це може бути збірна ОАЕ. Адже в такому випадку збережеться кількість місць від Азії.