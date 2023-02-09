Найсильнішим складом: збірна України визначила квартет на жіночий спринт ЧС-2023

Чемпіонат світу-2023 з біатлону набирає оберти. У п'ятницю 10 лютого програму змагань продовжить спринтерська гонка серед жінок.

У п'ятницю, 10 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону, який триває в німецькому Обергофі, відбудеться жіноча спринтерська гонка. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди.

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У цій гонці Україна має чотири квоти, тож тренери обрали найдосвідченіших біатлоністок. 10 лютого на старт спринту вийдуть Олена Білосюк, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина. Поза заявкою опинилися Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова.

Склад збірної України на жіночий спринт ЧС-2023

Олена Білосюк

Юлія Джима

Анастасія Меркушина

Дар'я Блашко

Для Джими та Меркушиної ця гонка стане другою на чемпіонаті світі. Нагадаємо, що у змішаній естафеті наші біатлоністи фінішувала на 10-му місці. У цій гонці Україну представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Повернення Блашко

Відзначимо, що Дар'я Блашко в останній момент потрапила до складу збірної. Біатлоністка тривалий час відновлювалася після наслідків коронавірусу.

Повернення Блашко прокоментував тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, у таборі якої Дар'я готувалася до ЧС.

Даша хворіла, мала важкий діагноз. Вчора робили контрольне тренування. Якщо все буде добре, то домовилися з тренерами, що пробіжить спринт. Тоді буде зрозуміло, чи розраховувати на неї в естафеті,

– розповів Санітра.

Жіноча спринтерська гонка на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться 10 лютого і розпочнеться о 15:30 за київським часом.