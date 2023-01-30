8 лютого у німецькому Обергофі стартує чемпіонат світу-2023 з біатлону. Українська збірна вже визначилася з попередніми складами.

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У жіночій команді вакантним залишається одне місце, на яке претендують дві спортсменки – Олександра Меркушина і Дар'я Блашко. І якщо чемпіонка ЄЮОФ-2023 Меркушина-молодша перебуває у чудовій формі, то стан Дар'ї викликає питання.

Блашко не планує завершувати сезон

Востаннє Блашко змагалася на четвертому етапі Кубка світу в Поклюці. Потім стало відомо, що 27-річна біатлоністка перехворіла на коронавірус і вибула зі складу команди.

Я захворіла на коронавірус ще у Рупольдингу. Швидко відновилася за чотири дні, почала тренуватися. Потім ми переїхали до Антхольцу, там я готувалася до участі у спринті, але зранку прокинулася від того, що у мене запаморочення. Потім поїхали до лікарів і виявилася, що у мене запалення вестибулярного нерву. Там призначили лікування, після чого я почала лікуватися в Україні,

– розповіла біатлоністка.

Втім Дар'я не втрачає оптимізму і сподівається потрапити до числа учасників чемпіонату світу.

У мене є надія, що ви мене побачите на чемпіонаті світу, але подивимося як вийде. У понеділок поїду до лікаря, якщо буде все добре, тоді будемо вирішувати з тренером, що робити далі. Звісно, не планую закінчувати сезон. Ще є час. Сподіваюся, що встигну відновитися якомога швидше,

– сказала Блашко.

Зазначимо, що Дар'я Блашко вигравала бронзу у жіночій естафеті на ЧС-2021. На Кубку світу в Обергофі вона разом з Артемом Тищенком здобула бронзову нагороду.

Важливо! Чемпіонат світу-2023 з біатлону відбудеться у німецькому Обергофі з 8 по 19 лютого. Програму змагань відкриє змішана естатета 4 x 7,5 км.

Нагадаємо, що збірна України з біатлону вперше з 2018 року потрапила у топ-3 медального заліку чемпіонату Європи. Наші спортсмени вибороли 3 нагороди: золото у Анастасії Меркушиної, срібні медалі у Юлії Джими та Антона Дудченка.