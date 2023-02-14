Йоханнес Бьо виграв індивідуальну гонку на ЧС-2023, Тищенко трохи не добрався до топ-10
Джерело:Суспільне Спорт
Норвезький біатлоніст очолив "скандинавський" подіум у індивідуалці в Обергофі. З чотирьох українців найуспішнішим був Артем Тищенко, який не мав брати участь у змаганні.
На чемпіонаті світу з біатлону розпочалась друга частина змагання. У понеділок в німецькому Обергофі пройшла індивідуальна гонка на 104 учасників.
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Серед них були четверо представників України. Окрім Дениса Насико, Антона Дудченка та Богдана Цимбала мав стартувати і Артем Прима. Втім спортсмен занедужав, що дозволило взяти участь у змаганні Артему Тищенку.
І саме йому підкорилась найвища сходинка. Тищенко пройшов без промахів три вогневі рубежі і займав проміжне 14 місце перед вирішальною стрільбою. У підсумку Артему вдалось фінішувати 12-им і стати лише одним з двох біатлоністів, які пройшли дистанцію без промахів.
Інші ж наші спортсмени розташувались на стику четвертого і п'ятого десятків. Цимбал фінішував 39-им, Насико – 40-им. Вони зробили по два промахи, тоді як Дудченко – на один більше. Його позиція – 42-га.
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Перемога ж дісталась норвежцю Йоханнесу Бьо. Завдяки чистій стрільбі на останньому колі зміг випередити Стурлу Легрейда, Кантена Фійона-Має та Себастьяна Самуельссона.
Результати індивідуальної гонки на ЧС-2023 в Обергофі:
- Йоханнес Бьо (Норвегія) – 49:57
- Стурла Легрейд (Норвегія) – 51:08
- Себастьян Самуельссон (Швеція) – 51:08
- Кантен Фійон-Має (Франція) – 51:29
- Бенедікт Долль (Німеччина) – 52:07
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- Артем Тищенко (Україна) – 54:00
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- Богдан Цимбал (Україна) – 56:33
- Денис Насико (Україна) – 56:34
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- Антон Дудченко (Україна) – 56:45