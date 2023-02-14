Першочергово збірна України повинна була виступити у чоловічій індивідуальній гонці ЧС-2023 у наступному складі: Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Денис Насико. Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропускає найближчу гонку.
До теми Лідер збірної України Підручний пропустить "індивідуалку" ЧС-2023 з біатлону
Без двох досвідчених біатлоністів
Лідеру "синьо-жовтих" дали додатковий вихідний. Біатлоніст із Тернополя готується до одиночної змішаної гонки у німецькому Обергофі. Його у четвірці замінив дебютант ЧС-2023 Денис Насико.
Однак вже за декілька годин до старту гонки у складі української команди відбулась нова заміна. Замість Прими в "індивідуалці" позмагається Артем Тищенко. Начебто у Прими застуда, яка не дозволить Артему вийти на старт 20-кілометрової гонки.
Першим у боротьбу вступить Антон Дудченко, який із цієї четвірки має найкращі шанси на хороший результат. Останнім серед українських біатлоністів на трасу вийде Денис Насико – 100-й стартовий номер.
Склад України на чоловічу "індивідуалку"
5. Антон Дудченко
57. Артем Тищенко
81. Богдан Цимбал
100. Денис Насико
Попереду у прихильників біатлону ще шість гонок чемпіонату світу-2023, окрім чоловічої "індивідуалки": жіноча "індивідуалка", традиційні естафети, одиночна змішана естафета та два мас-старти.
Нагадаємо, що ЧС-2023 в Обергофі триватиме до 19 лютого включно. Жіночий мас-старт поставить крапку на ЧС-2023.
Після чого біатлоністи переїжджають у чеське Нове-Мєсто, де вже 2 березня стартує сьомий етап Кубка світу.