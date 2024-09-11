Бразилія програла вже четвертий матч у відборі на ЧС-2026: є ризик вперше не вийти на Мундіаль
У зоні КОНМЕБОЛ триває кваліфікації на чемпіонат світу. ФІФА пом'якшила формат відбору, проте топ-збірні все одно ризикують не потрапити на турнір у США, Канаді та Мексиці.
У Південній Америці продовжується відбір на чемпіонат світу-2026. Конфедерація КОНМЕБОЛ є найменш чисельною з усіх, адже включає в себе всього 10 країн, пише 24 Канал.
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Падіння фаворитів
Втім відбір на ЧС тут ледь не найдовший, оскільки кожна команда грає одна з одною вдома та на виїзді. Цієї ночі, 10 вересня, відбулись ігри восьмого туру кваліфікації на Мундіаль-2026.
Матчі подарували чимало сенсацій, адже програшів одночасно зазнали Аргентина та Бразилія. Чинні чемпіони світу є лідерами відбору, проте не змогли взяти очки на полі Колумбії (1:2).
Через травму цей збір пропускав Ліонель Мессі. Втім ця поразка не вплинула на перспективи підопічних Скалоні. А ось Бразилія продовжує переживати непрості часи.
Влітку "селесао" вилетіли з Копа Америка у чвертьфіналі, а тепер зазнали вже четвертої поразки у восьми іграх відбору. Команда Доріваля Жуніора була безсилою проти Парагваю (0:1).
Всі результати 8 туру:
- Колумбія – Аргентина 1:2
- Парагвай – Бразилія 1:0
- Венесуела – Уругвай 0:0
- Чилі – Болівія 1:2
- Еквадор – Перу 1:0
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Легкий формат
Через такі провали бразильці опустились аж на п'яте місце у кваліфікації, хоча зазвичай борються з Аргентиною за перші місця. Правда, формат тепер грає на руку "пентакампеоне".
Через розширення кількості учасників на чемпіонаті світу прямі путівки на турнір отримають шість з 10-ти збірних КОНМЕБОЛ. Ба більше, ще і сьома команда матиме шанси відібратися через міжнародний плей-оф.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Аргентина
|6
|0
|2
|12-4
|18
|2
|Колумбія
|4
|4
|0
|9-5
|16
|3
|Уругвай
|4
|3
|1
|13-5
|15
|4
|Еквадор
|4
|2
|2
|6-4
|11*
|5
|Бразилія
|3
|1
|4
|9-8
|10
|6
|Венесуела
|2
|4
|2
|6-7
|10
|7
|Парагвай
|2
|3
|3
|2-3
|9
|8
|Болівія
|3
|0
|5
|10-15
|9
|9
|Чилі
|1
|2
|5
|4-12
|5
|10
|Перу
|0
|3
|5
|2-10
|3
* – з Еквадору зняли три очки
До слова, навіть попри пом'якшення відбору серйозні шанси є у таких міцних команд як Чилі та Перу. Перші поступились Болівії, а другі – Еквадору, через що залишились на дні турнірної таблиці.
Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Кількість учасників змагання буде збільшена до 48-ми.
Довідка. Бразилія залишається єдиною збірною у світі, яка досі не пропустила жоден з 22-х чемпіонатів світу. Команда рекордні п'ять разів ставала чемпіонкою світу (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).