Збірна Аргентини здобула перемогу у фіналі чемпіонаті світу-2022, здолавши національну команду Франції у серії післяматчевих пенальті. Тоді Ліонель Мессі казав, що це його останній чемпіонат світу.

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Чи зіграє Мессі на ЧС-2026

Аргентинець зазначив, що все залежатиме від його фізичних можливостей, тому остаточного рішення він ще не ухвалив.

Це залежить від того, як я почуватимуся, в якій я буду фізичній формі. Варто ставитися до себе реалістично і знати, чи я на висоті, щоб мати можливість змагатися і допомагати моїм товаришам по команді. До цього ще багато часу. Крім того, вік – це реальність, яку треба враховувати, хоч це число,

– розповів Мессі.

Він зокрема відзначив, що матчі, які він має попереду, не ті, що в Європі, де легенда грав кожні три дні як у Франції, так і в Іспанії.

"Але це залежить від мого самопочуття та самовідчуття поруч із товаришами по команді, розуміння, чи залишаюся я на висоті, чи ні", – додав футболіст.

Нагадаємо. Наразі Ліонель Мессі грає в Інтер Маямі. Він доєднався до команди в липні 2023-го після того, як майже два роки провів у ПСЖ.

Відзначимо, що за свою кар'єру аргентинець здобув усі можливі головні футбольні трофеї – кубок Ліги чемпіонів, Золотий м'яч та титул чемпіонату світу.