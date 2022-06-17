Більшість матчів прийме США

ФІФА оголосила не лише країни-господарки, а й міста, у яких відбудуться футбольні матчі. Найбільше поєдинків Мундіалю приймуть американські міста – 60 із 80-ти можливих.

Цікаво прочитати Поставлять намети в пустелі: організатори ЧС-2022 мають проблеми з місцями для ночівлі фанатів

Які міста прийматимуть ЧС-2026

США: Атланта, Бостон, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк / Нью-Джерсі, Сан-Франциско, Сіетл, Філадельфія.

Атланта, Бостон, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк / Нью-Джерсі, Сан-Франциско, Сіетл, Філадельфія. Мексика: Гвадалахара, Мехіко, Монтеррей

Гвадалахара, Мехіко, Монтеррей Канада: Ванкувер, Торонто

Головна особливість чемпіонату світу-2026 року у тому, що це буде перший Мундіаль, де зіграють 48 національних команд.

Зверніть увагу! Чемпіонат світу з футболу відбудеться з червня по липень 2026 року.

Нагадаємо, що серед претендентів на проведення Мундіалю у 2026 році були 11 країни: Китай, Індія, Еквадор, Болівія, Перу, Парагвай, Канада, США, Мексика, Марокко та Нова Зеландія.

Але спершу з листопада по грудень відбудеться чемпіонат світу-2022, який прийме Катар. На жаль, збірній України не вистачило лише одного кроку, щоб пробитись на Мундіаль. У фіналі плей-офф відбору "синьо-жовті" мінімально поступились Уельсу (1:0). Єдиний гол у матчі у власні ворота забив капітан нашої команди Андрій Ярмоленко.