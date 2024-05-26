Ексчемпіони світу та дебютанти з Афганістану: Україна дізналась суперників на ЧС-2024 з футзалу
Збірна України впевнено пройшла кваліфікацію на футзальний Мундіаль, який у вересні пройде в Узбекистані. Серед суперників підопічних Косенка будуть і чинні віцечемпіони світу.
Цієї осені в Узбекистані пройде чемпіонат світу з футзалу. У змаганні візьмуть участь 24 найкращі чоловічі збірні зі всього світу, серед них буде і Україна, пише 24 Канал.
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Нескладний квартет
За чотири місяці до старту події у Самарканді відбулось жеребкування групової стадії ЧС-2024. "Синьо-жовті" були у другому кошику напередодні процедури.
Підопічні Олександра Косенка опинились у групі С, де протистоятимуть Аргентині, Анголі та Афганістану. Розклад матчів за участю збірної України наступний:
- 15 вересня. Аргентина – Україна
- 18 вересня. Ангола – Україна
- 21 вересня. Україна – Афганістан
Матчі Мундіаля проходитимуть у Ташкенті, Андижані та Бухарі. У плей-оф з групи вийдуть по дві найкращі збірні, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця. Фінал запланований на 6 жовтня.
Список всіх груп ЧС-2024 з футзалу:
- ГРУПА А: Узбекистан, Нідерланди, Парагвай, Коста-Рика.
- ГРУПА В: Бразилія, Куба, Хорватія, Таїланд.
- ГРУПА С: Аргентина, Україна, Афганістан, Ангола.
- ГРУПА D: Іспанія, Казахстан, Нова Зеландія, Лівія.
- ГРУПА Е: Португалія, Панама, Таджикистан, Марокко.
- ГРУПА F: Іран, Венесуела, Гватемала, Франція.
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Україна – не фаворит
Найважчим суперником для нашої команди має стати Аргентина. У 2016 році "альбіселесте" стали чемпіонами світу, а у 2021-му програли у фіналі Португалії. У свою чергу Ангола лише вдруге зіграє на футзальному Мундіалі.
Дебют стався у 2021 році, тоді африканці програли всі три матчі у групі. А ось Афганістан цього року дебютуватиме на чемпіонаті світу. Для України це буде вже шостий Мундіаль в історії.
Найкращим результатом для "синьо-жовтих" стало четверте місце у 1996 році. У відборі на поточний чемпіонат світу "синьо-жовті" на першій стадії пройшли Нідерланди та Косово, а у еліт-раунді залишили позаду Польщу, Сербію та Бельгію.