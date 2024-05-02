УЄФА на своєму офіційному сайті оновив рейтинг європейських збірних з футзалу. Від місця у списку залежить кількість представників країни у Лізі чемпіонів.

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Історична подія в українському футзалі

У грудні 2023 року Україна обійшла Хорватію в рейтингу УЄФА та піднялася на п'яту сходинку. До кінця квітня "синьо-жовті" зберегли позицію. Завдяки цьому українські клуби отримали два місця у Лізі чемпіонів на сезон-2024/25.

Довідка. У рейтинг УЄФА враховуються результати матчів відбору та фінальної частини чемпіонату світу та Європи.

Лідирують в рейтингу УЄФА португальці – чинні чемпіони світу та Європи. На другому місці залишається Росія, яка відсторонена від змагань після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Топ-10 збірних УЄФА з футзалу

Португалія – 2715.953 бала Росія* – 2547.159 Іспанія – 2495.409 Казахстан – 2418.002 Україна – 2056.591 Хорватія – 2007.949 Фінляндія – 1970.212 Франція – 1967.701 Польща – 1924.072 Словенія – 1898.780

Як Україна отримала два місця в ЛЧ

Зазначимо, що у футзалі рейтинг збірних визначає квоту країни у Лізі чемпіонів. Це відбувається після оновлення наприкінці квітня.

Перші три країни делегують по дві команди в основний раунд. Переможець турніру також отримує два місця. У сезоні 2023/24 на перемогу в ЛЧ претендують представники Іспанії та Португалії, які знаходяться у топ-5 рейтингу.

Таким чином, враховуючи дискваліфікацію Росії, п'яте місце дозволить Україні вперше в історії отримати два місця у розіграші ЛЧ 2024/25. Ними стануть фіналісти плей-оф Екстра-ліги 2023/24.

Нагадаємо, що у сезоні 2023/24 Україну у футзальній Лізі чемпіонів представляв ХІТ. Кияни завершили свій виступ на стадії елітраунду.