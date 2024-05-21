ФІФА презентувала офіційний постер чемпіонату світу 2024 з футзалу. На ньому розмістили гравця відстороненої збірної Росії.

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У ФІФА відреагували на скандал

Зображення було на офіційному сайті ФІФА у розділі продажу квитків на чемпіонат світу.

Фото російського футболіста було зроблено на ЧС-2021 у Литві, де росіяни грали без прапора через допінговий скандал. На зображенні присутній гравець збірної країни-агресора Сергєй Абрамов.

Перший варіант постера з росіянином / фото ФІФА

Замість герба на футболці росіянина присутній напис "Наши парні". Цілком ймовірно, що дизайнер не розібрався з якої збірної цей футболіст.

Через певний час російського футболіста прибрали з постера та замінили на португальця.

Оновлений плакат ЧС-2024 з футзалу / фото ФІФА

Довідка. Чемпіонат світу з футзалу 2024 відбудеться в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня. Збірна України потрапила до числа 24 учасників. Жеребкування відбудеться 26 травня.

Нагадаємо, що у 2022 році усі російські збірні та клуби відсторонені від міжнародних турнірів. Команда з футзалу грає лише товариські матчі проти збірних В'єтнаму, Білорусі, Ірану, Узбекистану та Сербії.