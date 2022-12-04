Терпеливі Нідерланди та Аргентина на межі, підсумки дня ЧС-2022 3 грудня

Підбиваємо підсумки перших двох матчів 1/8 фіналу. Нідерланди виважено вичекали свою перемогу проти збірної США, а от Аргентина відмучилась з непоступливою Австралією.

На чемпіонаті світу-2022 підійшов до кінця чотирнадцятий ігровий день, у якому всього було забито сім голів. 24 канал підбиває підсумки перших двох матчів 1/8 фіналу.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Нідерланди – США 3:1 (Депай, 10, Блінд, 45+1, Думфріс, 81 – Райт, 76)

(Депай, 10, Блінд, 45+1, Думфріс, 81 – Райт, 76) Аргентина – Австралія (Мессі, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (автогол))

Нідерланди виважено перемогли США

Збірна США вмотивовано підійшла до поєдинку. Американці хотіли довести, що статус андердога їм не підходить, а от Нідерланди не витрачали зайвих сил на атаку.

З перших хвилин США взяли ініціативу в свої руки та не відпускали її до кінця матчу. А от Нідерланди, як справжній лев вичікували свою здобич. Вони просто вибігали зі захисту та забивали свої моменти. США ніби не вистачало сміливості та впевненості, аби довести справу до кінця. Нідерландам вдалось двічі відзначитись у першому таймі.

На другу половину США зберегло свій настрій, вони продовжували контролювати гру, та не хід матчу. Все-таки їм вдалось відіграти один м‘яч, забивши курйозний гол. Не дивлячись на це, «помаранчеві» не лягли під каток, а продовжили вичікувати та знову забили гол. Цим самим вони вбили інтригу матчу та амбіції США.

Відеоогляд матчу Нідерланди – США:

Головний тренер Нідерландів Луї ван Гал знову закриває роти своїм хейтерам та чекає суперника у 1/4 фіналі, а «зірково-смугасті» спробують зняти клеймо андердога наступного ЧС.

Австралія не змогла продовжити писати казку

Збірна Аргентини, яка отримала шанс реабілітуватись та розпочати писати виступи на ЧС-2022 з чистого листа досить обережна розпочала поєдинок. Австралії бажання позичати не потрібно було, але вони також не ризикували.

Команди провели відверто нудний та непоказовтй матч. Аргентина не йшла стрімголов вперед, а «сокерс» просто очікували свого моменту. Долю поєдинку визначили майстерність Мессі, помилки австралійців та фарт.

«Футбольним кенгуру» зовсім трішки не вистачило останнього компоненту, аби зрівняти рахунок та перевести матч в додатковий час. Аргентина вимучує поєдинок та готується до поєдинку з Нідерландами у чвертьфіналі. Героїчні австралійці закінчують свою красиву історію на чемпіонаті світу у Катарі.

Відеоогляд матчу Аргентина – Австралія:

Ліонель Мессі творить історію

Матч проти австралійців став для Лео 1000-им у професійній кар'єрі. І в ньому нападник показав себе як справжній лідер. Саме йому вдалось відкрити рахунок закрученим пострілом низом у дальній кут.

Для Мессі цей гол став вже дев'ятим на чемпіонатах світу. За цим показником він зміг випередити Роналду та Марадону! Стільки ж м'ячів на Мундіалях мають і Ейсебіо, Феллер, Вава, Румменігге, Роберто Баджо та Давід Вілья.

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Що цікаво, це був перший гол Ліонеля в плей-офф. До цього нападник відзначався лише в групі. Правда, до лідера списку ще далеко, у Мірослава Клозе аж 16 точних ударів.