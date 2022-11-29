Підсумки дев'ятого дня ЧС-2022: Бразилія і Португалія вже святкують, а Гана і Камерун дивують

В Катарі завершився черговий ігровий день Мундіалю, який подарував фанатам неймовірні результати та зливу голів. Підбиваємо підсумки чемпіонату світу за 28 листопада.

На чемпіонаті світу 2022 підійшов до кінця дев'ятий ігровий день, у якому було забито аж 14 голів. 24 канал підбиває підсумки другого туру в групах G та Н.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Камерун – Сербія 3:3 (Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотінг, 66 – Павлович, 45+1, Мілінковіч-Савіч, 45+3, Мітровіч, 53)

(Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотінг, 66 – Павлович, 45+1, Мілінковіч-Савіч, 45+3, Мітровіч, 53) Південна Корея – Гана 2:3 (Ки Син Чо, 58, 61 – Салісу, 24, Кудус, 34, 69)

(Ки Син Чо, 58, 61 – Салісу, 24, Кудус, 34, 69) Бразилія – Швейцарія 1:0 (Каземіро, 83)

(Каземіро, 83) Португалія – Уругвай 2:0 (Фернандеш, 54, 90+3 (пен.))

Неймовірний камбек Камеруну

Африканська збірна зуміла врятувати безнадійний матч проти Сербії. Футболісти Камеруну першими відкрили рахунок у зустрічі. Але два голи в кінці першого тайму та один на початку другого могли шокувати будь-яку збірну.

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Всі, але нільки не африканців. Два голи Абубакара і Чупо-Мотінга протягом трьох хвилин подарували Камеруну нічию у цьому захоплюючому матчі.

Відеоогляд матчу Камерун – Сербія

Африка продовжує дивувати

Ще одна збірна з африканського континенту проводила матч у понеділок. Суперником Гани була непроста команда Південної Кореї. І футболісти обох збірних подарували уболівальникам справжнє свято футболу.

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Ганці ще в першій половині гри відправили два м'ячі у сітку воріт корейців. Проте "азіатські тигри" зуміли відігратися в другому таймі. Здавалося буде повторення камбеку попереднього матчу Камерун – Сербія. Але другий гол Кудуса звів нанівець всі зусилля Південної Кореї. Африканці зробили гарну заявку на вихід з групи, проте все вирішиться у заключному турі.

Відеоогляд матчу Південна Корея – Гана

Історична перемога Бразилії

"Пентакапеоне" з третьої спроби зуміли перемогти швейцарців на чемпіонатах світу. Не дивлячись на ігрову перевагу, зробити їм було це не так вже й легко.

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Один єдиний гол, який забив Каземіро, вирішив долю поєдинку. Бразилія гарантувала вихід до 1/8 фіналу, а от Швейцарії потрібно перемагати сербів в останньому матчі.

Відеоогляд матчу Бразилія – Швейцарія

Бенефіс ексодноклубника Роналду

Ще один учасник плей-оф чемпіонату світу в Катарі визначився у поєдинку Португалія – Уругвай. Незважаючи на ціле сузір'я гравців в атаці "селесте", вони так і не зуміли підібрати ключ до воріт португальців.

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Натомість, Роналду і компанія зуміли досягти необхідного результату. І хоча сам зірковий португалець не забив, проте його колишній одноклубник Бруну Фернандеш зробив роботу за свого капітана. Дубль хавбека Манчестер Юнайтед подарував Португалії путівку до 1/8 фіналу Мундіалю.

Відеоогляд матчу Португалія – Уругвай