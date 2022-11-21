Чемпіонат світу 2022 набирає обертів! У перший день Катар програв Еквадору, тоді як на другий день були винесені одразу три гри. 24 канал підбиває підсумки понеділка та згадує його основні події Мундіалю.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Англія – Іран 6:2 (Беллінгем, 35, Сака, 43, Стерлінг, 45+1, Сака, 62, Решфорд, 71, Гріліш, 90 – Таремі, 65, Таремі, 90+13))

(Беллінгем, 35, Сака, 43, Стерлінг, 45+1, Сака, 62, Решфорд, 71, Гріліш, 90 – Таремі, 65, Таремі, 90+13)) Сенегал – Нідерланди 0:2 (Гакпо, 84, Классен, 90+9)

(Гакпо, 84, Классен, 90+9) США – Уельс 1:1 (Веа, 36 – Бейл, 82 (пен.))

Феєрія збірної Англії

Команда Гарета Саутгейта не мала жодних проблем з аутсайдером квартету Іраном. Родоначальники прибили суперника вже в першому таймі, забивши тричі і по суті закривши поєдинок.

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При цьому жоден з шести голів не забив найкращий бомбардир минулого Мундіаля Харрі Кейн. Втім зірка Тоттенхема віддав два асисти. А головною зіркою гри став Букайо Сака, який оформив дубль.

Відеогляд матчу Англія – Іран:

Бойкот та зуби іранців

Недивно, що на фоні геополітичних проблем збірна Ірана зібрала найбільше хейту від сторонніх вболівальників. Тим не менше, команда спробувала відмежуватись від свого кривавого та терористичного керівництва, яке притісняє права жінок в своїй країні та допомагає російським терористам вбивати українців.

Більшість гравців перед чемпіонатом світу доєднались до протестів іранського народу. А перед грою з Англією гравці збірної дружньо відмовились співати свій національний гімн, протестуючи проти диктатури на Батьківщині.

Іранці відмовились співати гімн:

Так, з футбольної точки зору проти Англії у них майже не було шансів. Однак азійці навіть змогли двічі забити у ворота Пікфорда завдяки старання бомбардира Порту Мехді Таремі.

Яскрава битва фаворитів групи А

У матчі Сенегалу та Нідерландів був очевидний фаворит, оскільки шанси африканців трохи знизились після травми Садіо Мане. Втім підопічні Аліу Сіссе дали бій "помаранчевим" та моментами навіть були ближче до перемоги.

Попри нулі на табло довгий час команди подарували яскраву гру фанатам, які влаштували справжній фестиваль на трибунах. Проте доля відвернулась обличчям від чемпіонів Африки в кінці гри.

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В якійсь мірі підвів свою команду воротар Менді. Спочатку кіпер Челсі помилився на виході, давши Гакпо забити у порожні ворота. А в компенсований час Едуар невдало відбив удар від Депая, подарувавши м'яч Классену перед воротами.

Відеоогляд матчу Сенегал – Нідерланди:

Дике везіння для Уельсу

Останній поєдинок дня мав чимало інтриги, адже зустрічались прямі конкуренти в битві за друге місце у квартеті В. Американцям давали трохи більше шансів, однак по грі підопічні Берхалтера виглядали відчутно краще.

Кривдник збірної України обрав захисну гру і майже не пропонував цікаві атаки. У першому таймі США вийшли вперед і впевнено вів гру до перемоги.

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Однак "янкіз" підвів їх захисник Ціммерман, який збив Бейла у своєму майданчику. Сам Гарет і реалізував пенальті, залишивши Уельсу непогані шанси на плей-офф. Однак по грі валлійці відверто не вразили.

Відеоогляд матчу США – Уельс:

Дивний таймінг від арбітрів

Всі три поєдинки понеділка відзначились аномальними рішеннями суддів щодо компенсованого часу. Судіть самі:

Англія проти Ірану, до першого тайму додали 10 хвилин

Англія проти Ірану, до другого тайму додали 14 хвилин

Сенегал проти Нідерландів, до першого тайму додали 3 хвилини

Сенегал проти Нідерландів, до другого тайму додали 11 хвилин

США проти Уельсу, до першого тайму додано 5 хвилин

США проти Уельсу, до другого тайму додано 9 хвилин

Загалом в трьох матчах судді компенсували аж 52 хвилини, більше одного тайму ігрового часу! Звісно, можна згадати травми та святкування голів. Однак такий показник є дійсно аномальним. Подивимось, чи це був одиничний випадок або тенденція ЧС-2022.