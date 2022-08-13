Хто скине Мілан з трону: прогноз букмекерів на чемпіонство у Серії А

Боротьба за Скудетто цього сезону обіцяє стати дуже гарячою. Мілан спробує захистити титул, а Інтер та Ювентус суттєво посилились заради гонки за золотом. Розповідаємо, кого бачать фаворитом.

Вчора почався новий сезон у чемпіонаті Іспанії з футболу, а вже сьогодні бере старт остання топ-ліга. Перші матчі Серії А стартують о 19:30 – Мілан прийме Удінезе, а Аталанта поїде в гості до Сампдорії, пише 24 канал.

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Минулий сезон став щасливим для вболівальників "россонері". Мілан вперше за 11 років зумів виграти Скудетто, при чому обійшовши на фінішній прямій заклятих ворогів-сусідів в особі Інтера.

Тепер же "змії" налаштовані взяти реванш, повернувши з Челсі свого грізного ексфорварда Ромелу Лукаку. Посилюється і Ювентус, який зарекомендував себе гегемоном в останнє десятиліття. Не спить і Рома із Жозе Моуріньо, яка торік виграла Лігу Конференцій.

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Тим часом букмекери назвали фаворитів наступного сезону. На їх думку, боротьбу за чемпіонство поведуть Інтер та Ювентус. Коефіцієнт на перших трохи нижчий – 2,75 проти 2,85 на туринців.

А от перспективи чинного чемпіона оцінюють дещо нижче – 3,75. Котирування на інші команди дають їм мало надії на боротьбу за Скудетто:

Рома – 8,00

Наполі – 15,00

Аталанта – 20,00

Лаціо – 50,00

Фіорентина – 75,00

Сассуоло – 100,00

Верона – 250,00

Торіно – 250,00

Болонья – 500,00

Удінезе – 500,00

Сампдорія – 500,00

Емполі – 500,00

Спеція – 500,00

Салернітана – 500,00

Лечче – 500,00

Кремонезе – 500,00

Монца – 500,00

Найкращий бомбардир

Також цікаві котирування і на топ-голеадора за підсумками сезону. Букмекери не побоялись назвати саме Ромелу Лукаку головним претендентом на цю нагороду. Конкуренцію йому мають скласти Душан Влахович та Чіро Іммобіле:

Ромелу Лукаку (Інтер) – 4,00

Душан Влахович (Ювентус) – 4,25

Чіро Іммобіле (Лаціо) – 5,50

Лаутаро Мартінес (Інтер) – 8,00

Теммі Абрахам (Рома) – 15.00

Дуван Сапата (Аталанта) – 15,00

Віктор Осімхен (Наполі) – 17,00

Златан Ібрагімович (Мілан) – 25,00

Едін Джеко (Інтер) – 25,00

Доменіко Берарді (Сассуоло) – 25,00

Дівок Орігі (Мілан) – 25,00

Пауло Дібала (Рома) – 25,00

Не забули букмекери і про нашого Руслана Маліновського. Коефіцієнт на його перемогу у голеадорській гонці складає 45,00. Правда, далеко не факт, що українець залишиться в Аталанті.