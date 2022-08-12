Сьогодні у Памплоні стартує новий сезон чемпіонату Іспанії з футболу. У стартовому поєдинку між собою зіграють Осасуна та Севілья, пише 24 канал.
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Зазвичай сезон у Ла Лізі стартує наприкінці серпня. Але цього року через чемпіонат світу у Катарі початок сезону змістили на два тижні назад. Кінець сезону наступить орієнтовно 4 червня наступного року.
Минулого сезону тріумфатором чемпіонату став мадридський Реал. Команда Карло Анчелотті випередила Барселону аж на 13 очок і повернули собі золоті медалі після тріумфу у 2020 році.
Перед новим сезоном суттєво посилився головний конкурент "бланкос" — Барселона. Каталонці підписали Левандовскі, Кунде, Рафінью, Кессьє та Крістенсена, тому інтрига має бути сильнішою ніж торік.
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Букмекери визначили фаворита наступного сезону. З невеличкою перевагою ним став мадридський Реал, на якого виставлений коефіцієнт 2,10. У свою чергу чемпіонство Барселони оцінено у 2,30.
Значно менше шансів дають для Атлетіко – 6,50. А шанси інших команд взагалі здаються примарними:
- Севілья – 17,00
- Вільярреал – 40,00
- Реал Сосьєдад – 50,00
- Бетіс – 100,00
- Атлетік Більбао – 150,00
- Валенсія – 250,00
- Сельта – 250,00
- Еспаньол – 250,00
- Гетафе – 250,00
- Осасуна – 500,00
- Райо Вальєкано – 500,00
- Альмерія – 500,00
- Мальорка – 500,00
- Жирона – 500,00
- Ельче – 500,00
- Вальядолід – 500,00
- Кадіс – 500,00