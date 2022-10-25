Парламент проти клубів: чемпіонат Іспанії може бути зупинений через Реал та Барселону

Сезон в іспанській Ла Лізі на межі зриву. Через дозвіл командам грати у Суперлізі більшість клубів можуть бойкотувати змагання.

Один з найкращих футбольних чемпіонатів світу виявився на межі зриву. Вже найближчими вихідними може зупинитись розіграш іспанської Ла Ліги.

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Причиною такого розвитку подій є закон про спорт, який у жовтні був прийнятий іспанським парламентом. Згідно з ним клубам дозволяється одночасно брати участь у Ла Лізі та Суперлізі, яка у квітні минулого року була створена та за три дні розформована.

Більшість професійних клубів виступають проти створення Суперліги. Представники Ла Ліги та 16 клубів елітного дивізіону зустрілись з міністром спорту та культури Мікелем Ісетою, щоб донести до нього свою незгоду із законом.

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Якщо ж парламент не внесе зміни до закону, то матчі чемпіонату Іспанії припиняться вже з 28 жовтня. Раніше Конгрес відхилив вимоги клубів, але на 27 число за ініціативи керівника Ла Ліги пройде позачергове екстренне засідання.

Нагадаємо, що головними ідеологами Суперліги є Реал та Барселона, які мають намір грати лише з топ-клубами Європи замість єврокубків. Окрім цих клубів закон підтримав і Атлетік з Більбао, тоді як інші 39 клубів Прімери та Сегунди виступили проти.

. На даний момент у топ-дивізіоні чемпіонату Іспанії відіграно 11 турів. Лідирує Реал, який на три очки випереджає Барселону і на вісім – Атлетіко.