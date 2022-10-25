Один из лучших футбольных чемпионатов мира оказался на грани срыва. Уже в ближайшие выходные может остановиться розыгрыш испанской Ла Лиги.

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Причиной такого развития событий является закон о спорте, принятый в октябре испанским парламентом. Согласно ему клубам разрешается одновременно участвовать в Ла Лиге и Суперлиге, которая в апреле прошлого года была создана и за три дня расформирована.

Большинство профессиональных клубов выступают против создания Суперлиги. Представители Ла Лиги и 16 клубов элитного дивизиона встретились с министром спорта и культуры Микелем Исетой, чтобы донести до него свое несогласие с законом.

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Если парламент не внесет изменения в закон, то матчи чемпионата Испании прекратятся уже с 28 октября. Ранее Конгресс отклонил требования клубов, но на 27-е число по инициативе руководителя Ла Лиги пройдет внеочередное экстренное заседание.

Напомним, что главными идеологами Суперлиги являются Реал и Барселона, намеренные играть только с топ-клубами Европы вместо еврокубков. Кроме этих клубов закон поддержал и Атлетик из Бильбао, в то время как остальные 39 клубов Примеры и Сегунды выступили против.

Интересно знать. На данный момент в топ-дивизионе чемпионата Испании отыграно 11 туров. Лидирует Реал, который на три очка опережает Барселону и восемь – Атлетико.