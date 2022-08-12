Реал, Барселона чи третя сила: прогноз букмекерів на нового чемпіона Іспанії

Зовсім скоро почнеться новий 92-ий сезон іспанської Ла Ліги, де головними фаворитами знову будуть гранди місцевого футболу. Розповідаємо детальніше про шанси команд на золоті медалі

Сьогодні у Памплоні стартує новий сезон чемпіонату Іспанії з футболу. У стартовому поєдинку між собою зіграють Осасуна та Севілья, пише 24 канал.

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Зазвичай сезон у Ла Лізі стартує наприкінці серпня. Але цього року через чемпіонат світу у Катарі початок сезону змістили на два тижні назад. Кінець сезону наступить орієнтовно 4 червня наступного року.

Минулого сезону тріумфатором чемпіонату став мадридський Реал. Команда Карло Анчелотті випередила Барселону аж на 13 очок і повернули собі золоті медалі після тріумфу у 2020 році.

Реал та Барселона зійдуться один з одним у 9 турі (16 жовтня) на "Сантьяго Бернабеу" та у 26-му – на "Камп Ноу" (19 березня).

Перед новим сезоном суттєво посилився головний конкурент "бланкос" — Барселона. Каталонці підписали Левандовскі, Кунде, Рафінью, Кессьє та Крістенсена, тому інтрига має бути сильнішою ніж торік.

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Букмекери визначили фаворита наступного сезону. З невеличкою перевагою ним став мадридський Реал, на якого виставлений коефіцієнт 2,10. У свою чергу чемпіонство Барселони оцінено у 2,30.

Значно менше шансів дають для Атлетіко – 6,50. А шанси інших команд взагалі здаються примарними: