Чемпіон Всесвітніх ігор з таїландського боксу організував тренування для батальйону добровольців

Чемпіон Всесвітніх ігор з таїландського боксу та командир добровольчого батальйону "Легіон" Олег Приймачов організував безплатні заняття для добровольців на Полтавщині. Він вчить їх поводитися зі зброєю та надавати медичну допомогу.

Приймачов: Ми нікого не завойовуємо, ми захищаємо своє

На одному із блокпостів Полтавщини члени добровольчого батальйону "Легіон" відпрацьовують тренувальні вправи зі зброєю.

Варте уваги Драмбаєв присвятив свій дебютний гол у чемпіонаті Бельгії батькові, який воює на передовій

На них бійці нашого формування навчаються оглядати автомобіль та швидко евакуюватися з нього під час несподіваної атаки,

– каже командир добровольчого батальйону "Легіон" Олег Приймачов.

Зазначимо, що Приймачов – чемпіон Всесвітніх ігор з таїландського боксу та командир добровольчого батальйону. Він і організував безплатні заняття.

"Чоловік у такий нелегкий час для своєї країни повинен робити щось корисне і повинен бути готовим до всього, коли ворог можливо сюди прийде. Зараз пройдемо підготовку і в подальшому також виїдемо на передову", – говорить доброволець батальйону "Легіон" "Лютий".

На заняттях вивчають, зокрема, як поводитися зі зброєю та надавати меддопомогу. Тренування відвідують 20 чоловіків, де діляться власним досвідом.

Щоб долучитися до тренувань, потрібно пройти медогляд та співбесіду із командиром батальйону.

Ми перебуваємо в себе вдома. Ми нікого не завойовуємо, ми захищаємо своє. Тому нам треба з гідністю прийняти цей виклик. І тільки через здобуття навичок бойових в даному випадку ми зможемо протистояти ворогу,

– додав український спортсмен.

Приймачов на Всесвітніх іграх змагався в категорії 91 кілограм. У фіналі він переміг американця Метью Бейкера за очками.

Після виступу на турнірі він одразу повернувся на Полтавщину.